In Timișoara este organizat un mini-maraton de vaccinare. Tinerii care au implinit 16 ani pot veni chiar la terasa pentru a se vaccina anti – coronavirus. Echipa care a organizat Maratonul Vaccinarii de la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara pregateste un eveniment similar de Ziua Copilului. Timisorenii care trebuie sa isi faca rapelul sau vor sa se vaccineze cu prima doza sunt asteptati, in 1 iunie, la ”Vineri 15”, un local aflat pe malul Canalului Bega. Tinerii care au implinit 16 ani se pot vaccina cu serul de la Pfizer / BioNTech. Pot veni sa se vaccineze și persoane care au peste…