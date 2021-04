Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca nu vor fi deschise cluburile de pe litoral in minivacanta de 1 Mai, dar a precizat ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat aceste petreceri ar putea fi permise, conform…

- Guvernul a prelungit joi, 8 aprilie, starea de alerta. Intre alte masuri anunțate , magazinele vor fi inchise la ora 20.00, in Vinerea Mare, pe 30 aprilie, nu la ora 18.00, cum era pana acum, dar și in vinerea dinainte Floriilor, pe 23 aprilie. Astfel, potrivit punctului 51 al Anexei 1 a Hotararii Comitetului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un proiect de modificare a Legii 55/2020 prin care sa le poata fi suspendata activitatea operatorilor economici care continua sa functioneze in pofida interdictiilor impuse de autoritati pentru prevenirea efectelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a spus, joi seara, dupa ședința de Guvern, ca va fi adoptat un proiect de lege prin care agenții economici, in speța restaurantele și cluburile, care nu respecta masurile anti-COVID, vor fi inchise pentru o perioada de timp. "De ziua Poliției Romane…