- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca aparitia unui vaccin anti-CIVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia. ”Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a spus Arafat. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem…

- Raed Arafat a explicat, duminica seara, la Antena 3, cateva dintre notiunile care sunt prevazute in legea carantinei si izolarii, aflata in procedura parlamentara. Citeste si: Raed Arafat: Nu este momentul pentru MASURI DE RELAXARE "Ce inseamna carantinarea bunului? Poate sa dureze si doua…

- Raed Arafat a explicat de ce este prea devreme ca Romania sa renunțe la masurile de prevenire a infecției cu coronavirus. "Aici vorbim de procente, nu urmarim numai numarul absolut, ci procentul din totalul testelor. Am atins inclusiv ca 5% din totalul testelor efectuate sa fie pozitive. Dupa aceea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat, marți, la Antena 3, masurile care ar urma sa fie implementate din 15 iunie in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus. In ceea ce privește slujbele in biserici, acest lucru nu este posibil momentan, spune șeful DSU.Raed…

- "Avem ,nu e nimic de ascuns avem, un singur coleg care ieri a fost testat și a fost pozitiv dar este asimptomatic și este deja la Oradea, la spital, fara nicio problema. Restul colegilor urmeaza sa fie testați aici și sa li se comunice rezultatele cel tarziu maine dupa masa", a declarat secretarul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Horațiu Moldovan a spus, referindu-se la bilanțul oficial din Romania al deceselor din cauza noului coronavirus, ca „sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune ca au murit din cauza infecției cu Covid”. „Sunt raportate multe decese la pacienți care…

- El afirma ca multe dintre persoanele cu comorbiditați, diagnosticate și cu SARS-CoV-2, erau deja intr-o stare atat de grava din cauza bolilor cronice de care sufereau, incat nu se poate spune cu exactitate daca au murit din cauza noului coronavirus. „Sunt raportate multe decese la pacienți care mor…

