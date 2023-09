Stiri pe aceeasi tema

- O noua provocare devenita virala pe TikTok i-a indignat pe internauți, dar si pe autoritatile din mai multe tari. Mulți parinți se filmeaza in timp ce sparg oua in capul copiilor lor, iar reacțiile celor mici sunt dintre cele mai diverse. Avertismentul ps

- Numarul victimelor in randul copiilor din Ucraina este in creștere, avertizeaza reprezentanții organizației Salvați Copiii, chiar in pragul Zilei Independentei, sarbatorita de ucraineni pe 24 august, potrivit antena3.ro. Numarul victimelor in randul copiilor din Ucraina este in creștere, avertizeaza…

- Un fenomen ciudat ia amploare pe Internet și aduna tot mai multe critici dure. Mai exact, un trend neobișuit este la mare cautare pe TikTok și ii implica tocmai pe copii. Cei mici sunt bulversați de gesturile pe care le fac parinții lor și situația in care sunt puși chiar de catre aceștia. Ce le […]…

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut in randul copiilor, pentru ca acoperirea vaccinala a scazut sub 90%, a explicat ministrul Sanatații. Alexandru Rafila a reamintit de Ordinul elaborat de minister prin care daca apare un focar epidemic in scoala, atunci copiii nevaccinati stau acasa pana se incheie…

- Campania naționala „Promovarea activitații fizice” Directia de Sanatate Publica (judetul), in parteneriat cu (instituțiile partenere), organizeaza in luna iulie 2023 Campania naționala „Promovarea activitații fizice”. Populația ținta careia i se adreseaza campania este…

- Un nou caz sperie omenirea, asta dupa ce provocarea intitulata "Balena Albastra" a ucis zeci de tineri din intreaga lume! O noua provocare pe Tiktok face victime in randul copiilor și al adolescenților. Autoritațile atrag atenția și anunța ca, pana in prezent, au fost inregistrate patru decese din cauza…

- Misha a starnit controverse cu cea mai recenta imagine postata in mediul online. Intenauții nu s-au putut abține sa nu apese butonl de like atunci cand au vazut-o afișandu-se in aceasta ținuta provocatoare.

- Provocarile din online continua sa faca victime. Tot mai mulți tineri au inceput sa se drogheze cu deodorant. Substanțele chimice din tub au efecte devastatoare asupra corpului. Afecteaza atat plamanii, cat și creierul. O adolescenta de 13 ani din Australia a murit la inceputul acestui an dupa o astfel…