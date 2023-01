Stiri pe aceeasi tema

- Inca un tir a fost foarte aproape de a ramane blocat in pasajul Unirii. Camionul din Turcia a fost oprit la doar cațiva zeci de metri de intrarea in tunelul deja cunoscut pentru accidentele grave care au avut loc de la redeschiderea circulației.

- Camionul care a ramas joi dimineața blocat in Pasajul Unirii avea caroseria modificata, astfel ca inalțimea era mai mare decat cea maxim admisa, susțin reprezentanții Primariei Sectorului 4 din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un camion a ramas blocat, joi, in Pasajul unirii din Capitala. Acesta a putut trece de bariera de inalțime, insa a ramas blocat undeva la jumatatea pasajului, dupa cum se poate vedea din imaginile postate de șoferii aflați in zona. In cele din urma autovehiculul a fost scos la suprafața, scrie europafm.ro.…

- Un camion a ramas blocat, joi in Pasajul Unirii din București, anunta Brigada de Poliiie Rutiera a Capitalei. Incidentul vine la mai puțin de o luna de la accidentul care a implicat autocarul din Grecia. „Pasajul Unirii, sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piata Universitatii, o autoutilitara a ramas…

- Apar informații noi in cazul autocarului cu turiști greci implicat in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala. Presa din Grecia spune ca autocarul a pornit la drum cu doi șoferi, dar unul a facut toxiinfecție alimentara. Intre timp, unii dintre raniții care au ajuns ieri la spital au fost externați.

- Producatorul roman de gaze Romgaz a semnat un contract de furnizare cu compania de stat de petrol și gaze Socar din Azerbaidjan pentru livrarea de volume spot in lunile de iarna. Cumparatorul poate asigura pana la 300 de milioane de metri cubi in perioada 1 ianuarie-1 aprilie 2023, cu livrari zilnice…

- Primaria Sectorului 4 a montat marcaje noi de informare privind limita de inalțime de 3,5 metri in Pasajul Unirii, dupa ce acolo au avut loc mai multe incidente cu autocamioane blocate.„Primaria de sector anunța ca tocmai a montat la Pasajul Unirii noi marcaje de informare privind limita de…

- Alerta in Piața Unirii, dupa ce o mașina a luat foc in pasaj. Circulația este intrerupta in zona. Incendiul se produce cu degajari mari de fum. O mașina a luat foc in mers, cu puțin timp in urma, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața…