Stiri pe aceeasi tema

- Ajunul sarbatorii de Sfanta Maria și a Zilei Marinei a adus agitație pe litoral, dar in randul autoritaților și al presei și aproape deloc al turiștilor: O explozie a avut loc in preajma unui dig din Costinești, iar vestea ca ar fi vorba de o mina marina a maturat rapid stațiunea, cam ca valurile puternice…

- La data de 14 august a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca 4 persoane se afla in pericol de inec, in apa marii. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma. Cele 4 persoane au fost scoase la mal, de scafandrii…

- Litoralul romanesc nu este prima opțiune de pe lista turiștilor care beneficiaza de minivacanța din luna august, atunci cand se creeaza punte datorita zilei libere de la stat de pe 15 august, de Sfanta Maria.Un sejur de doua nopți in aceasta perioada costa aproximativ 892 de lei pentru doua persoane.…

- O tragedie s-a produs, luni dimineața, in stațiunea Mamaia. Un barbat din Constanța a murit, dupa ce a intrat in mare. Acesta se afla pe plaja cu soția lui, in jurul orei 06:00 dimineața, cand inca salvamarii nu au ajuns. Persoanele care au luat parte la incident au declarat ca ar fi suferit un infarct.

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.„In noaptea de vineri spre sambata, 08 iulie a.c., in jurul orei 01.00, ISU Bihor…

- Un turist roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in valurile uriașe de pe plaja Kathisma, in Lefkada, cand s-a dus cu soția lui la marginea apei pentru un selfie, scrie portalul de știri elen NewsBomb.Detaliile oferite de martorii ocularidespre tragedia de sambata de la pranz din Kathisma sunt infioratoare.…

- Un turist roman a murit inecat, sambata, in valurile marii Ionice in timp ce se afla in concediu pe insula Lefkada. Barbatul de 50 de ani se afla in concediu impreuna cu soția sa. Tragedia s-a intamplat in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada. A ignorat avertismentele salvamarilor…

- „Ajutor! Ma inec”. Deși patru persoane erau pe mal, niciuna nu i-a sarit in ajutor victimei in ciuda apelurilor disperate ale acesteia In urma cu un an, in noaptea de 14 spre 15 mai 2022, un argeșean in varsta de 30 de ani, din comuna Corbi, a murit inecat in localitatea Domnești. Cel care l-a […]