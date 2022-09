Un alt străin căutat pe INTERPOL, reținut la trecerea frontierei Conform sarcinii INTERPOL, polițiștii de frontiera au reținut un cetațean al Azerbaidjanului. Barbatul era dat in cautare internaționala de catre autoritațile azere pentru savirșirea infracțiunii de frauda, escrocherie. Reținerea a avut loc ieri, 23 septembrie 2022, in punctul de trecere a frontierei Tudora, in cadrul procedurilor de control. {{639696}}Pe sensul de intrare in Moldova s-a pre Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean al Azerbaidjanului, dat in cautare internaționala de catre autoritațile azere, a fost reținut ieri de polițiștii de frontiera, in punctul de trecere a frontierei Tudora, in cadrul procedurilor de control.

- Conform sarcinii Interpol, polițiștii de frontiera au reținut un cetațean al Azerbaidjanului. Barbatul era dat in cautare internaționala de catre autoritațile azere pentru savarșirea infracțiunii de frauda, escrocherie. Reținerea a avut loc ieri, 23 septembrie 2022, in punctul de trecere a frontierei…

- Un barbat de 25 de ani, originar din raionul Basarabeasca, anunțat in cautare internaționala pe canalele Interpol in anul 2020, a fost reținut in regiunea Vinița, Ucraina. Moldoveanul a fost anunțat in cautare de catre Inspectoratul de Poliție Basarabeasca, fiind invinuit in comiterea infracțiunii prevazute…

- Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori un cetațean al Federației Ruse, care era dat in urmarire internaționala. Barbatul a fugit de raspundere pentru infracțiunea comisa in țara de baștina - contrabanda savirșita in grup criminal organizat. La 21 septembrie 2022, ora 19:30, pe direcția…

- Un barbat din Federația Rusa, cautat de Interpol, a fost reținut in Punctul de trecere a Frontierei Otaci. Barbatul a fugit de raspundere pentru infracțiunea comisa in țara de baștina - contrabanda savarșita in grup criminal organizat.

- Un infractor din Federația Rusa cautat pe INTERPOL a fost reținut in punctul de trecere a frontierei Otaci. Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori cetațeanul care era dat in urmarire internaționala.

- Un cetațean de etnie azera a fost reținut miercuri de autoritațile din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Pe numele lui Gismat Aliyev exista un mandat de arestare emis de autoritațile din Federația Rusa. Mai exact, azerul este cautat pentru a raspunde in fața autoritaților ruse pentru ...

- Un cetatean roman, in varsta de 34 de ani, care era cautat de Interpol si de autoritatile romane dupa ce a cauzat un accident si a fugit de la fata locului, a fost retinut pe aeroportul din orasul Larnaca.