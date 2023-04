Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Cerealele ucrainene au fost interzise pe piețele din Slovacia din cauza pesticidelor gasite in aceste cereale și care sunt interzise in Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de Ministerul Agriculturii din Slovacia și a fost facut in 13 aprilie, potrivit unui comunicat de presa citat de Kyev Independent.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a semnat, alaturi de premierii Poloniei, Bulgariei, Ungariei si Slovaciei, o scrisoare catre Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor. Anunțul a fost facut la inceputul ședintei de guvern.„Impreuna cu premierii din Polonia, Bulgaria, Ungaria…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a anunțat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. „Avem azi confirmarea…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- In anul 2022, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost inregistrate 12.368 cereri de azil, cele mai multe fiind depuse de cetatenii din Ucraina. O persoana este considerata solicitant de azil din momentul manifestarii de vointa, exprimate in scris sau oral, in fata autoritatilor competente,…