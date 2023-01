Echipa juridica a presedintelui Joe Biden a gasit un alt lot de documente guvernamentale in momentul in care a cautat intr-o a doua locatie, dupa ce initial gasise materiale confidentiale intr-un birou privat folosit de actualul presedinte, au declarat surse pentru CNN. Initial, avocatii lui Joe Biden au gasit documente confidentiale, din perioada in care […] The post Un alt set de documente clasificate, gasit intr-o alta locație folosita de Joe Biden appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .