Palatul a anuntat sambata ca cei doi nu vor mai folosi titlurile de ''Alteta Regala'' si nu vor mai primi bani din fonduri publice. Harry (35 de ani) si sotia sa, Meghan, o fosta actrita americana, au starnit controverse la inceputul acestei luni cand au anuntat ca doresc sa-si reduca numarul indatoririlor regale si sa petreaca mai mult timp in America de Nord.



Thomas Markle, care nu are o relatie apropiata cu fiica sa, a declarat, in cadrul unui documentar difuzat de stirile Channel 5, ca, in opinia sa, Meghan (38 de ani) da cu piciorul ''visului oricarei fetite''.



"Este…