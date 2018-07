Dupa ce astazi i-a fost intocmit dosar penal romanului stabilit in Suedia care circula in Romania cu placuțe de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, o familie de romani care lucreaza in Belgia se intoarce acasa cu mașina cu un numar personalizat.

"Aveți grija ca va face dosar penal din cauza numerelor. Aici in Romania nu mai este libertate și democratie aici a devenit dictatura"

"Voi sunteți viitorul! Romania este moștenirea voastra, nu poate fi furata, nici confiscata de mafioți!"

"Aveți grija.. Nr de inmatriculare personalizate nu o sa placa autoritaților.. Drum bun.."