- Generalul Mark Milley se afla in vizita in Indo-Pacific pentru a incerca sa consolideze relațiile SUA in regiune, in timp ce China incearca sa-și extinda influența in zona. Taiwanul va fi un punct cheie, iar Washingtonul crede ca Beijingul va face o mișcare pentru a cuceri insula, scrie Mediafax.…

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- China se plange ca Australia ii incalca teritoriul aerian. Prin urmare, asiaticii afirma ca australienii le ”ameninta grav suveranitatea si securitatea”. Armata chineza a identificat avioane militare australiene si le-a avertizat sa plece. China a luat contramasuri Oficialii asiatici au spus ca avioanele…

- Flota rusa din Pacific a inceput o serie de exerciți,i de o saptamana, care implica peste 40 de nave de razboi și 20 de aeronave, a anunțat vineri, 4 iunie, agenția de știri de stat TASS, citand Ministerul Apararii.Exercițiile, programate sa se desfașoare pana la 10 iunie, vor implica cautarea de catre…

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Oficiul procurorului general al Ucrainei a anunțat, vineri, ca au fost chemați la interogatoriu o serie de politicieni de rang inalt din Rusia, printre care președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, președintele Consiliului Federației, Valentina Matvienko, vicepreședintele Consiliului de Securitate,…

- La 3 februarie, generalul american Mark Milley a emis un avertisment potrivit caruia Ucraina va fi invadata in 72 de ore de Rusia. SUA dețineau informații solide cu privire la intențiile rușilor, dar o parte din predicțiile lui Milley au fost influențate de jocurile de razboi sponsorizate de Pentagon.…