Un alt pacient a murit la două zile după tragedie Ministerul Sanatații a fost informat astazi despre un deces in randul pacienților care primesc asistența medicala in cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Este vorba despre o pacienta in varsta de 67 de ani, care a fost internata la un etaj superior al pavilionului care a fost afectat de incendiu. „Ministerul Sanatații a fost […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana din randul pacientilor care au fost transferati de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" dupa incendiul produs a decedat. Bilantul victimelor se ridiuca astfel la sase, a anuntat astazi Ministerul Sanatatii. Este vorba despre un barbat, 70 ani, dependent de un aparat…

- Ministerul Sanatatii prezinta noi date privind transferul pacientilor afectati in urma incendiului: 11 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Ioan” din Bucuresti; – 5 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti; – 6 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias”; – 4 pacienti…

- UPDATE – Inca o persoana carbonizata a fost descoperita la Matei Balș. Știrea inițiala, mai jos. Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de…

- A patra victima care a decedat avea 80 de ani avea și arsuri pe 20% din suprafața corporala, iar 53 din cei 102 de pacienți aflați in saloanele din Pavilionul 5 al Institutului „Matei Balș”, afectat de incendiu au fost relocați la alte spitale, anunța Ministerul Sanatații. „Din informațiile…

- Masca va ramane obligatorie pana in 2023, spune fostul director al Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, medicul Adrian Streinu Cercel, care a fost imunizat duminica cu a doua doza de vaccin anti-Covid. Medicul Adrian Streinu Cercel atrage atenția ca vaccinul nu protejeaza și mucoasele,…

- In aceasta seara, pe strada Nordului din Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș, a avut loc un grav accident in care un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. Trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism la nivelul de trecere cu calea ferata, conform ISU Mureș. In urma impactului, o…

- Klaus Iohannis spera ca situația de la Timișora sa nu se mai repete, precizand in conferința susținuta azi la Palatul Cotroceni ca este loc de mai bine in ceea ce privește comunicarea intre spitale. In noaptea de duminica spre luni șase bolnavi de Covid-19 au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie…