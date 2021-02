Un alt nor de praf saharian, aşteptat deasupra Europei Un alt nor de praf saharian urmeaza sa ajunga deasupra Europei in acest weekend, potrivit serviciului european de supraveghere atmosferica Copernicus, care nu a precizat deocamdata daca norul va fi vizibil cu ochiul liber asa cum a fost cel de la inceputul lunii februarie, informeaza AFP. The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service is forecasting another substantial Saharan desert dust event affecting Europe this Sunday to Monday, which is expected to bring high levels of particulate matter.Read more detail ➡️https://t.co/ZLTk9BwqSy pic.twitter.com/lKrwMECKXP— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

