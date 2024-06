Stiri pe aceeasi tema

- Un nou monolit acoperit de oglinzi si-a facut aparitia pe un camp in nordul statului Colorado, din SUA. Obiectul misterios este al doilea de acest tip descoperit in aceasta luna in Statele Unite,...

- Un monolit misterios care a aparut din senin saptamina trecuta in deșert, linga Las Vegas, a fost pus la pamint și mutat de autoritați. Cum a ajuns acolo, ramine inca o problema nerezolvata, dar poliția din Las Vegas a postat mai multe fotografii care ar putea da indicii celor pasionați de prismele…

- Un monolit misterios care a aparut din senin saptamana trecuta in deșert, langa Las Vegas, a fost pus la pamant și mutat de autoritați. Cum a ajuns acolo, ramane inca o problema nerezolvata, dar poliția din Las Vegas a postat mai multe fotografii care ar putea da indicii celor pasionați de prismele…

- O bubuitura misterioasa auzita in Marea Mediterana, in arhipelagul toscan si in Corsica, pe care autoritatile, localnicii si turistii au atribuit-o initial unui seism, ar fi putut fi provocata de caderea unui meteorit, au declarat joi specialistii, citati vineri de AFP, relateaza Agerpres.

- Un monolit misterios a aparut in deșertul Nevada la sfarșitul saptamanii, starnind numeroase speculații. Structura a fost observata de polițiștii din Las Vegas, in timpul unei misiuni de salvare, relateaza BBC, potrivit digi24.ro .

- Un monolit misterios a aparut in deșertul Nevada la sfarșitul saptamanii, starnind numeroase speculații. Structura a fost observata de polițiștii din Las Vegas, in timpul unei misiuni de salvare, relateaza BBC.

- Shakira a bifat o apariție spectaculoasa la Met Gala 2014. Frumoasa artista a pașit insoțita pe celebrele scari ale Muzeului Metropolitan de Arta din New York, insa nu de presupusul noi iubit. Cine este barbatul alaturi de care s-a afișat.

- Sandu Boc (77 de ani), fostul fundaș de la Rapid și Dinamo, dar și unul dintre apropiații lui Emeric Ienei (87 de ani), a postat prima fotografie cu legendarul antrenor dupa știrea falsa care a circulat joi, conform careia acesta ar fi decedat. „Știrea este falsa”, a fost prima reacție a lui Sandu Boc,…