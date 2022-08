Un alt mare combinat din România oprește producția din cauza scumpirii galopante a energiei și gazelor. Sute de angajați disponibilizați Combinatul chimic Chimcomplex Borzești inchide temporar activitatea, incepand de joi, 18 august, din cauza scumpirii energiei. Astfel, activitatea de producție in cadrul platformei industriale Borzești va fi oprita pe o perioada de 14 zile incepand cu data de 18 august 2022, din cauza prețurilor in creștere la energie electrica și gaze naturale, potrivit unui anunț […] The post Un alt mare combinat din Romania oprește producția din cauza scumpirii galopante a energiei și gazelor. Sute de angajați disponibilizați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

