- Primul manual de Biologie de clasa a VI-a, realizat de Editura Pedagogica a Ministerului Educației, are erori grosolane, scrie HotNews.ro. Spre exemplu, inima și ficatul sunt poziționat greșit într-o fotografie care le prezinta elevilor organele omului. Din manual…

- ​Gestionarea defectuoasa a realizarii noilor manuale scolare de geografie si istorie pentru elevii din clasa a VI-a impune o demisie de onoare a Ministrului Educatiei, sau, in lipsa ei, o demitere urgenta a acestuia. Multiplele greseli din cele doua manuale mentionate deja tiparite in peste 150.000…

- Elevii de clasa a VI-a invata din septembrie ca Turnu Magurele este pozitionat, pe harta Romaniei, acolo unde pana acum toti stiam ca este orasul Drobeta-Turnu Severin. Manualul unic de Geografie este scos de Editura Didactica si Pedagogica - editura Ministerului Educatie. Printre erorile greu de ratat…

