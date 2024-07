Inca un zbor cu peripetii pentru un avion Boeing a avut loc luni, in Statele Unite: o roata a trenului principal de aterizare al unui Boeing 757-200 apartinand United Airlines Holdings Inc. s-a desprins dupa decolare. Incidentul este similar cu cel care a implicat, in luna martie, tot o aeronava Boeing apartinand aceleiasi companii, ceea ce a declansat o ancheta a National Transportation Safety Board (NTSB) din SUA, autoritatea federala in materie de transporturi, relateaza Le Figaro, citat de news.ro.