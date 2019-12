Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, a fost condamnata, marti, de Tribunalul Bucuresti, la patru ani și 4 luni inchisoare cu executare in dosarul Giga TV.Laura Georgescu, a primit cea mai mare pedeapsa, fiind acuzata de abuz in serviciu. Citește…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost condamnata definitiv. Patru ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost luata azi de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Iata decizia de azi a judecatorilor "Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata Bica Alina Mihaela…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, fosta sefa a CNA, Laura Georgescu, un fost membru, Narcisa Iorga si fostul primar Gheorghe Stefan zis Pinalti asteapta joi un prim verdict in dosarul de coruptie in care sunt judecati pentru modalitatea de exprimarea a unor voturi in cadrul sedintelor Consiliului.Dupa…