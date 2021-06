Prefectul Capitalei a anunțat ca a inceput deja sa atace in justiție toate numirile facute de Nicușor Dan prin detașari, nu prin concurs, conform G4media.ro. „Atacam in contencios administrativ detașarile pe posturi de directori facute din randul consilierilor. Primarul general a ales sa nu faca numiri temporare pana la finalizarea concursurilor, ci detașari din randul […] The post Un alt episod al razboiului din coaliție. Prefectul Capitalei ataca in instanța numirile facute de primarul Nicușor Dan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .