- Gazeta de Bistrita va prezinta care sunt firmele si persoanele din spatele exploatarilor de aur si alte metale pretioase din zona Muntilor Apuseni. Dintre acesti pot fi enumerati clujeanul Nelu Varga, sponsorul neoficial al echipei de fotbal CFR Cluj, omul de afaceri transfrontalier Frank Timis, judecat…

- Organizatia magistratilor europeni MEDEL a emis un punct de vedere prin care condamna protocoalele incheiate de institutiile care reprezinta Justitia din Romania si Serviciul Roman de Informatii. Intre timp, Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informatii, a demarat procedura de desecretizare…

- In urma unor percheziții efectuate, joi, de DIICOT Bistrița-Nasaud, 12 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, dintre care 9 sunt propuse pentru arestare preventiva pentru 30 de zile, in aceste momente fiind in fața judecatorului de drepturi și libertați care va lua o decizie in ceea ce privește…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a scos, recent, la licitatie atribuirea contractului pentru serviciile de proiectare si executarea lucrarilor de reabilitare si restaurare a Castelului Teleki de la Posmus si pune la bataie peste 21,8 milioane lei, adica aproximativ 4,9 milioane de euro. Daca totul…

- La baza statului roman, ipocrizia tinde sa tina de normalitate in timpurile noastre. Din pacate, unele institutii s-au decredibilizat singure. Degeaba ni le dorim noi valide si puternice daca ele s-au avantat singure intr-un cerc defectuos. Sunt departe masurile in vederea unei bune administrari a Romaniei,…

- Dictatura! UCGN a fost capturata in intregime de PSD. Ultimul act s-a consumat joi, 10 mai! Fostul turnator la Secu, primar in functie la Salva, Gheorghe Onul, a fost repus presedinte. Restul pesedistilor si-au impartit Consiliul Director! In bataia de joc a Legii de functionare a asociatiilor si fundatiilor,…

- La finele lunii trecute a avut loc un nou termen in dosarul IPJ Gate, in care sunt inculpati cei trei fosti capi din Politia din Bistrita-Nasaud, Ioan Ovidiu Muresan, Roberto Hasnas si Leon Closca. O noua serie de martori au fost audiati, printre care si cativa politisti. Inainte de acest termen, Roberto…

- O firma din Cluj-Napoca a pus mana pe 150.000 de euro sa deseneze niste dale si sa taie pe hartie copacii din jurul Bisericii Evanghelice. De asemenea, firma care a pus mana pe proiectarea piatetei, propune renuntarea si la spatiul verde. Primaria Bistrita este cu dare de mana cand vine vorba despre…