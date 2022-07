Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.247de persoane, dintre care 7.903 de cetateni ucraineni in scadere cu 17,4 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.733 cetateni ucraineni in scadere…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini de la spitalul din Novoazovsk, in regiunea Donețk, unde au fost duși soldații ucraineni raniți care au parasit combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Rusia susține ca circa 1.000 de soldați ucraineni care se aparau la Azovstal s-au predat in ultimele…

- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, relateaza

- Ucraina trece la contraofensiva in regiunea Harkov și reușește sa respinga avansul trupelor rusești. De asemenea, a fost taiat o parte din fluxul de gaze rusești catre Europa și se duc lupte intense cu rușii care ocupa Insula Șerpilor.

- Traficul la frontiera in data de 07 mai 2022 In data de 07.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.955 de persoane, dintre care 9.065 de cetateni ucraineni in crestere cu 12,3 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Ca urmare a declanșarii conflictului din Ucraina, cu efecte devastatoare pentru populație, Crucea Roșie a lansat apelul „Umanitatea nu are granite” pentru a veni in sprijinul civililor care si-au parasit tara. Crucea Rosie Romana este o organizatie umanitara cu rol de sprijin secundar in asigurarea…

- Intr-un episod al documentarului difuzat de canalul de televiziune Arte este prezentata situatia actuala a fermierilor din Ucraina care au luat blindatele rusesti, drept trofee de lupta, le-au reparat daca a fost necesar si au ajuns sa fie folosite de soldatii ucraineni.