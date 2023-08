Stiri pe aceeasi tema

- Un alt contingent de militari, specializat in stingerea incendiilor de padure, a plecat catre Franta, duminica, pentru a-i inlocui pe colegii pre-pozitionati pe teritoriul acestei tari, a informat IGSU.

- Astazi, 13 august, un alt contingent de pompieri specializat in stingerea incendiilor de padure, a plecat catre Franța pentru a-i inlocui pe colegii The post Astazi, 13 august , un alt contingent de pompieri specializat in stingerea incendiilor de padure, a plecat catre Franța pentru a-i inlocui pe…

- Astazi, 13 august a.c, un alt contingent de militari specializat in stingerea incendiilor de padure, a plecat catre Franța pentru a-i inlocui pe colegii pre-poziționați... The post 40 de pompieri au plecat din Arad spre Franța pentru a-și inlocui alți 40 de colegi specializați in stingerea incendiilor…

- Pompierii romani au fost solicitați sa intervina in doua locații pentru stingerea incendiilor de padure, in localitatea ISTRES, respectiv in localitatea The post Pompierii romani au fost solicitați sa intervina in doua locații pentru stingerea incendiilor de padure, in localitatea ISTRES, respectiv…

- Modulul national specializat de stins incendii de padure al Romaniei, dislocat in Franta, a fost operationalizat si poate interveni, daca este nevoie, in regiunea Velaux, in apropiere de Marsilia.

- Un modul de pompieri specializat in stins incendii de padure pleaca duminica in Franța, in Marsilia, pentru stingerea incendiilor de vegetație uscata și padure. Alți zeci de pompieri sunt plecați in Grecia.

- FOTO VIDEO| Romania trimite modul specializat de stingere a incendiilor de padure in Franța pentru consolidarea rezilienței impotriva riscului de incendii FOTO VIDEO| Romania trimite modul specializat de stingere a incendiilor de padure in Franța pentru consolidarea rezilienței impotriva riscului de…

- Un modul romanesc de pompieri specializat in stingerea incendiilor de padure pleaca maine in Franța, la un program de repoziționare, organizat de Direcția Generala Protecție Civila Europeana și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Fac deplasarea 40 de pompieri cu autospeciale, cisterne și alte echipamente…