Un alt Consiliu de Coroană, o altă cedare teritorială. „Noi suntem învinși, deși nu ne-am bătut” Regele convoaca din nou Consiliul de Coroana, ale carui dezbateri incep la ora 3:23, in dimineața zilei de 30 august. Timpul presa, intervențiile participanților au fost cat mai sintetice, deoarece in permanența se primeau telegrame și apeluri telefonice de la Viena pentru a se afla raspunsul Romaniei la propunerea de arbitraj a Axei. Ungaria deja decisese cu o zi inainte sa primeasca arbitrajul, cu speranța marturisita ca vor primi cel puțin 50.000 de kilometri patrați din teritoriul Transilvaniei. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a dus in permanența o politica revizionista și revanșarda in perioada interbelica impotriva statelor rezultate in urma dezmembrarii Austro-Ungariei, acumularile de arme din surse italiene fiind apreciabile. A reușit sa-și atraga simpatia unor cercuri asemanatoare din statele totalitare și, la…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a amenintat miercuri ca vor exista consecinte daca Consiliul de Securitate al ONU prelungeste embargoul asupra armelor impotriva Iranului la cererea Statelor Unite, relateaza miercuri dpa. Rezolutia ONU 2231, care face parte din acordul nuclear de la…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal (EHF) a anuntat ca handbalistele de la CS Minaur Baia Mare vor evolua direct in grupele EHF European League, iar baietii in turul III din EHF European Cup. Pe langa CS Minaur, la feminin, in grupe mai sunt calificate direct Herning-Ikast Handbold…

- Partidul Socialist din Ungaria a cerut guvernului conservator "clarificari" in legatura cu achizitiile publice realizate in timpul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat vineri o deputata socialista citata de MTI. Ministerul de Externe a ordonat achizitia de ventilatoare "la un pret…

- Bustul din Budapesta al amiralului fara flota Miklos Horthy a fost stropit azi cu vopsea roșie ziua in amiaza mare. Anunțul a fost facut de catre politicianul din Ungaria, Novak Elod, pe contul sau de facebook. Deci nici macar la Budapesta imaginea lui Horty nu este una prea agreata. Pentru romanii…

- Pe 28 iunie 1940 Carol al II-lea avea sa decida retragerea administrativa din Basarabia în favoarea Uniunii Sovietice. S-a facut acest lucru în mod dezorganizat, fara a se pune o singura conditie si fara a se trage un singur foc de arma. Frica anchilozase clasa politica corupta ce condusese…

- ​Desi scolile s-au redeschis la începutul acestei luni în Ungaria, doar o parte dintre elevi participa la cursuri, informeaza ziarul Magyar Nemzet, citând autoritati din domeniul educatiei, relateaza dpa și Agerpres. Dintre cei 1,2 milioane de elevi eligibili, doar 30.000 pâna…

- Un antrenor roman din Sfantu Gheorghe (Covasna) se revolta din cauza ca statul nu-l ajuta pe „Regele” Gheorghe Hagi.Marin Barbu (61 de ani) este antrenor la Centrul de copii și juniori al clubului Sepsi Sfantul Gheorghe. El spune ca ceea ce a facut Gheorghe Hagi la Viitorul, unde și-a riscat…