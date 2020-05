Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani care lucrau in Olanda intr-un complex industrial de prelucrare a carnii din localitatea Arnhem au fost mutați de autoritați pe o nava, pentru a fi tratați de coronavirus. Presa din Olanda a relatat ca 28 de romani care lucrau in complex și locuiau tot acolo, in 3 vile, au fost confirmați…

- COVID-19 trebuie mentionat pe certificatul de deces drept cauza a decesului pentru toti cei pentru care noul coronavirus a cauzat sau se presupune ca a cauzat sau a contribuit la deces, spune Institutul National de Sanatate Publica in metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul…

- Oricat de rau este coronavirusul și boala COVID-19 pe care o provoaca, avertismentele cresc in ceea ce privește o amenințare mult mai mare, cu potențialul de a ucide 90% din populația Statelor Unite, potrivit unei analize www.washingtonexaminer.com/, citate de financialintelligence.ro. “Am vazut acest…

- Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani ”Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind confirmati cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmata pozitiv la COVID-19, decedand in urma cu doua zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- Sapte persoane care lucreaza la Ambasada Romaniei la Paris au fost testate pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), luni, printr-un comunicat de presa. Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a afirmat miercuri Anthony Fauci, directorul Institutului national de boli infectioase, intr-o conferința de presa alaturi de președintele SUA Donald Trump. Fauci a remarcat ca noul coronavirus…