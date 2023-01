Stiri pe aceeasi tema

Congresmeni americani au cerut duminica administratiei presedintelui Joe Biden sa trimita Ucrainei tancuri M1 Abrams, estimand ca inclusiv un numar simbolic al acestor tancuri ar putea determina aliatii europeni sa procedeze la fel, relateaza Reuters.

Casa Alba i-a acuzat marti pe republicani de ipocrizie in cazul documentelor confidentiale gasite la Joe Biden, asigurand ca va coopera cu membrii alesi ai Congresului daca cererile de informatii sunt facute cu "buna-credinta", transmite AFP.

Patruzeci si unu de alesi democrati ii cer presedintelui american Joe Biden sa revoce viza fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro, care se afla in Florida (sud) si sa refuze astfel ca Statele Unite sa-i serveasca fostului lider de extrema dreapta drept refugiu, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Arestarea cetateanului rus Vadim Konoscenok in Estonia, la cererea Statelor Unite, este "inacceptabila", a declarat un adjunct al ministrului rus de externe, Evgheni Ivanov, care a promis ca va exista un raspuns din partea Moscovei, relateaza CNN.

Inflatia anuala in Statele Unite a scazut pentru a cincea luna consecutiv, releva ultimele cifre date publicitatii. Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat marti ca este optimist si considera ca acest trend descendent va continua, infomreaza Rador.

Politistii din orasul Bolintin Vale au intervenit, marti, in cazul unui tanar de 20 de ani care a fost lovit cu un cutit in zona capului si agresat cu pumnii si picioarele de catre doi minori cu care avusese, in prealabil, un conflict online. In cazul celor doi minori, in varsta de 15 si 16 ani,

Inalți oficiali europeni sunt furioși pe administrația lui Joe Biden și ii acuza acum pe americani ca au facut avere din razboi, in timp ce țarile UE au de suferit.

Joe Biden implinește duminica 80 de ani, devenind astfel primul președinte octogenar din istoria Statelor Unite, scrie Reuters.