Alerta dupa ce, aseara, a fost descoperit un alt bebeluș, care a fost nascut in focarul de coronavirus de la maternitatea Bega din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, infectat. Baiatul a fost nascut in 2 aprilie și nu este dintre cei zece bebeluși care au fost testați pozitivi și la retestare au ieșit, in mare parte, […]