Un alt bebeluș MOARE înecat în cirstelniță, BOR dă vina pe Dumnezeu că „a îngăduit această încercare” Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a transmis condoleanțe familiei care și-a pierdut copilul de doar șase saptamani. Premierul da asigurari: Nu exista persoane care „au sarit randul” la vaccinare „Am transmis la Suceava rugamintea urgentarii anchetei pe care o desfașoara Arhiepiscopia Sucevei. Rezultatul acesteia, coroborat cu rezultatul anchetei desfașurate de autoritațile laice, va fi facut public de Arhiepiscopie. Cat mai curand. Poziția Patriarhiei Romane este una de profunda compasiune fața de familia copilașului decedat, atat de greu incercata acum și a carei durere nici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

