Un alt azil al groazei, descoperit în România. Un om a murit Un alt azil al groazei Polițiștii au descoperit un alt azil al groazei. De aceasta data este vorba despre un azil din Argeș. Din cauza relelor tratamente, un barbat de 56 de ani a murit. Mai multe persoane care stateau in acest azil au spus anchetatorilor ca nu primeau suficienta mancare și ca nu erau lasați sa vorbeasca cu familiile la telefon. „La data de 23 iulie 2024, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești – Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat o operațiune de amploare care a vizat descoperirea unor nereguli… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

