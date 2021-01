Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General al PNL, Robert Sighiartau, a declarat, intr-o intervenție la Digi24, ca președintele PNL, Ludovic Orban ar trebui sa-și dea demisia. El l-a acuzat ca in ultimul an ar fi condus partidul discreționar și ca a cedat ministere importante in negocierile cu USRPLUS pentru a obține pentru…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, îi cere și el lui Ludovic Orban sa plece de la conducerea partidului, susținând ca "PNL are nevoie de dialog și de democrație" și ca "sunt lucruri care trebuie spuse, pentru ca au fost ținute prea mult timp în birourile unora".…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a criticat dur pe liderul liberalilor, Ludovic Orban, fiind de parere ca acesta a condus partidul de unul singur, fara ca el și alți lideri din teritoriu sa aiba „niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii”. „Partidul a fost condus de un singur om, de…

- „Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trancaniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare ca fara ei universul nu mai funcționeaza, ca sunt mesianici pentru Romania și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, lanseaza un atac dur la adresa liderului liberal, Ludovic Orban, pe care îl acuza ca a condus și conduce dictatorial PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți din conducerea partidului. "I s-a umflat capul. Și-a închipuit ca…

- Se anunța inca o zi cu scantei in PNL. Liderii partidului se vor intruni intr-o ședința de Birou Politic Național. Ieri, lista de miniștri ai PNL a fost validata cu scandal, dupa ce lui Orban i s-a reproșat ca a cedat prea ușor. Sedinsa conducerii PNL s-a incheiat, in favoarea listei…

- ​Dupa ce în cursul zilei au forțat un puci în partid, nemulțumiții din PNL fac un pas înapoi în razboiul cu Ludovic Orban. „A fost o rugaminte a președinților din filiale, nu e nimic razboinic. Consideram ca acum e mult mai important sa dam un guvern rapid. Am considerat…

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Printre cei care participa la sedinta se numara presedintele PNL, Ludovic Orban,…