- Cel mai titrat sportiv paralimpic din istoria Romaniei, cu patru medalii cucerite la JO 2008, JO 2012 si JO 2020, e acuzat ca, in mod socant, i-a facut o mare nedreptate unui alt ciclist paralimpic.

- Un experiment desfasurat in Marea Britanie, care a transformat o padure de arbori batrani intr-un urias laborator stiintific in aer liber pentru a demonstra impactul dioxidului de carbon (CO2) asupra copacilor, a relevat rezultate uimitoare, au anuntat cercetatorii britanici, informeaza Xinhua.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu spune ca organizarea congresului PNL cu 5000 de delegati „este un afront urias la adresa romanilor” si ca Guvernul condus de Florin Citu „siluieste” legea in interes politic. Liderul a amintit ca si PSD a organizat congres online anul trecut.

- Din cercetari a reieșit ca persoanele banuite s-ar fi constitutit intr-un grup infractional care, in perioada octombrie 2020 – iunie 2021, ar fi inființat 3 societați comerciale, cu sediile in județele Neamț, Dambovița și Ilfov, in cadrul carora ar fi angajat, in mod fictiv, 140 de persoane.Ulterior,…

- Un asteroid de trei ori mai mare decat Statuia Libertatii va intra pe orbita Pamantului luna aceasta. Stanca spatiala, numita 2021 NY1, se numara printre cele 17 obiecte din jurul Pamantului, care sunt urmarite de NASA, si urmeaza sa se apropie in decurs de 60 de zile, potrivit Dailystars. Asteroidul…

- Un asteroid se indreapta spre planeta noastra, arata noile studii NASA. Roca spațiala va intra pe orbita Pamantului in aceasta luna. Asteroidul are un diametru cuprins intre 100 și 300 de metri, ceea ce inseamna ca este de trei ori mai mare decat Statuia Libertații. Stanca spațiala este unul dintre…

- Lidia Buble s-a dat de gol cu ultima fotografie postata pe InstaStories. Fosta iubita a lui Razvan Simion pare sa fie pregatita sa treaca la urmatorul nivel cu actualul ei partener de viața, spun fanii artistei. Despre ce anume este vorba. Ce detaliu au observat fanii Lidiei Buble pe mana artistei Lidia…

- Pompierii incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit la un depozit de gunoi de grajd din județul Valcea. Flacarile au izbucnit miercuri și inca nu au fost stinse. Incendiul are zeci de focare, iar...