Stiri pe aceeasi tema

- Bacaul se va adauga saptamana aceasta oraselor in care se pot face teste in timp real privind infectiile cu noul coronavirus. Un aparat de tip PCR a ajuns deja la Spitalul Judetean de Urgenta si urmeaza sa fie pusa in functiune in cadrul laboratorului amenajat la unitatea medicala. Aparatul este identic…

- Un angajat Ministerului Sanatații a fost depistat pozitiv cu COVID-19 Foto: Arhiva. Ministerul Sanatatii anunta ca un angajat al sau a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre directoul Directiei Control si Integritate din cadrul ministerului. Acesta se afla internat…

- Copil in varsta de un an si doua luni din Slatina a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, potrivit unor surse medicale. Dupa ce a fost confirmat, micutul a fost transportat cu izoleta la Bucuresti la Institutul de boli Infectioase „Matei Bals”. Copilul fusese internat in urma cu cateva zile la sectia…

- La initiativa Consiliului Judetean Prahova, zeci de societati comerciale au raspuns pozitiv apelului facut de presedintele CJ, Bogdan Toader, prin care personalul medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiesti sa fie sustinut cu echipamente necesare in contextul pandemiei COVID-19. Situatia…

- Fetița, de 8 luni, suspecta de coronavirus și internata alaturi de mama la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, a fost diagnosticata cu gripa la testul rapid. Se așteapta acum rezultatele testelor care vor fi efectuate la Timișoara și București. „In data de 01.03.2020, s-a prezentat in secția…

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Starea gorjeanului depistat pozitiv cu noul coronavirus este buna Foto: Arhiva. Starea de sanatate a barbatului din judetul Gorj depistat pozitiv cu noul coronavirus este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica, organismul oficial de informare pe aceasta tema. În continuare,…

- Starea de sanatate a barbatului din judetul Gorj depistat pozitiv cu noul coronavirus este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica, organismul oficial de informare pe aceasta tema. In continuare, tanarul nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu acest virus, se arata intr-un comunicat de…