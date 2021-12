Un alt accident violent, în noapte! CARAȘ-SEVERIN – Joi seara, in jurul orei 22, pe drumul dintre Caransebeș și Herculane, mai exact la Petroșnița, a avut loc un accident intre un tir și un autoturism! Au acționat pompierii de la Caransebeș, echipaje ale Poliției și Ambulanței. Șoferul autoturismului a fost incarcerat, iar cand a fost scos prezenta semne vitale, dar era in stare de inconștiența. Barbatul de 51 de ani, din Orșova, a fost transportat de urgența la spitalul din Caransebeș, insa, din pacate, medicii nu au mai putut face nimic, șoferul fiind declarat decedat. Polițiștii urmeaza sa stabileasca cauzele care au dus la producerea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

