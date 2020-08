Un alt accident rutier, pe DN1! Trafic îngreunat IPJ Brașov a anunțat ca un accident rutier s-a produs și pe DN 1, la ieșire din localitatea Timișul de Sus, catre municipiul Brasov, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, acestea primind ingrijiri medicale la fața locului. Se circula alternativ, pe o singura banda de mers. The post Un alt accident rutier, pe DN1! Trafic ingreunat appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

