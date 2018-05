Stiri pe aceeasi tema

- Un alpinist japonez in varsta de 36 de ani a fost descoperit mort luni pe Muntele Everest, acesta fiind cel de-al treilea deces inregistrat in sezonul de ascensiuni de primavara pe cel mai inalt varf din lume, informeaza DPA.Nobukazu Kuriki a fost gasit mort la Camp 3, la 7.

- Un alpinist japonez in varsta de 42 de ani si-a pierdut viata in acest weekend in timpul ascensiunii pe muntele Lobuche din apropiere de Everest, acesta fiind al doilea deces inregistrat in acest sezon de escalada, conform unui anunt facut luni de politia locala, citat de agentia DPA. …

- Realizatorul japonez de filme de animatie "anime" Isao Takahata, cofondator al studioului de animatie Ghibli si cunoscut in special pentru pelicula "The Grave of the Fireflies", a murit la varsta de 82 de ani, au confirmat vineri reprezentanti ai studioului, scrie

- Alpinistul nepalez Kami Ritha Sherpa va incepe, in data de 1 aprilie, cea de-a 22-a sa ascensiune pe muntele Everest, pentru a dobori astfel recordul mondial pe care il imparte acum cu compatriotii sai Apa Sherpa si Phurba Tashi Sherpa, informeaza agentia EFE. "Este vorba de o noua tentativa de a face…