Stiri pe aceeasi tema

- Un alpinist australian a fost salvat dupa ce a ramas blocat timp de patru nopti pe muntele acoperit de zapada Aspiring de pe Insula de Sud din Noua Zeelanda, potrivit DPA, scrie Agerpres. Soldatul Terry Harch a fost adus vineri la spitalul din Dunedin cu ''degeraturi usoare'', dupa interventia…

- Un dig construit pe raul Trotuș de Primaria Gura Vaii i-a salvat pe locuitori de inundații la sfarșitul lunii iunie și inceputul lunii iulie, cand a plouat torențial in zona. „Am facut doi kilometri de dig pe etape, incepand din 2012. Ultima etapa a fost in 2017-2018. Acest dig ne-a salvat de inundații…

- Zapada care s a topit brusc a provocat, in 1865, cele mai mari inundatii din istoria Capitalei."Intre 13 si 20 martie, tot cursul Dambovitei de la Grozavesti pana la Vitan a fost acoperit de un strat de apa, care in unele parti atingea trei metri inaltime", nota istoricul George Potra.Numarul celor…

- In timpul inundatiilor care au lovit judetul Neamt, la finele saptamanii trecute, barbatul a fost surprins de o viitura si a ramas captiv pe o insula din apele raului Ozana, in comuna Timisesti, alaturi de un caine si aproximativ 200 de oi. "In urma unei interventii dificile, pompierii militari si scafandrii…

- Zeci de locuinte, anexe gospodaresti, beciuri si subsoluri din 31 de localitati au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in urma ploilor torentiale si a vijeliilor. In Vrancea, pompierii au salvat un cioban cu 200 de animale ramase blocate pe insula in mijlocul raului.

- Drumul National 7C – Transfagarasan, inchis partial pe segmentul Piscu Negru – Balea Cascada, este inca acoperit de zapada, iar drumarii actioneaza cu autospecialele pentru indepartarea zapezii si eliberarea carosabilului. Circulația pe portiunea inchisa se va relua incepand din 1 iulie.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca potrivit legii, Transfagarasanul este inchis pana la data de 30 iunie, din cauza pericolului de avalanse, care angreneaza atat zapada cat si grohotis de pe versati.

- Doi oameni batrani, Peter și Ruth Bedford, din Noua Zeelanda au murit la o distanța de doar noua ore unul de celalalt, dupa 61 de ani de casnicie. Peter Bedford (86 de ani) și soția sa, Ruth Bedford (83 de ani) au murit pe 14 mai, arata un necrolog publicat sambata de New Zealand Herald. ”Este bine…