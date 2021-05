Stiri pe aceeasi tema

- Doi alpinisti straini, un american si un elvetian, au murit pe Muntele Everest, au anuntat joi organizatorii expeditiei din Nepal, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Doi alpinisti au murit miercuri", a declarat pentru AFP serpasul Mingma, de la agentia Seven Summit Treks. Alpinistul elvetian…

- Doi alpinisti straini, un american si un elvetian, au murit pe Muntele Everest, au anuntat joi organizatorii expeditiei din Nepal, relateaza AFP. "Doi alpinisti au murit miercuri", a declarat pentru AFP serpasul Mingma, de la agentia Seven Summit Treks. Alpinistul elvetian "a…

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara, la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters, scrie Agerpres. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul…

- Cele trei paciente din TIR-ul ATI, care s-a defectat la Spitalul “Victor Babeș” au murit din cauza unei insuficiențe respiratorii acute, se precizeaza in raportul INML. Polițiștii bucureșteni au prezentat, marți, concluziile preliminare ale anchetei de la Spitalul “Victor Babeș”. Marian Mihoci, șeful…

- Medicii și asistentele care nu au fost platiți de doua luni, din cauza unor intarzieri reclamate chiar și de premierul Florin Cițu, nu și-au primit banii din cauza uui funcționar de la Ministerul Sanatații, care trebuia sa avizeze o hartie și sa o trimita mai departe. Personalul medical a atras atenția…

- Potrivit datelor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, 4.964 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore din cele 35.406 de teste PCR și rapide efectuate in acest interval. In secțiile ATI situația devine tot mai critica. Medicii spun ca nu mai au locuri libele.…

- Barbatul s-a vaccinat luni dimineața și imediat dupa imunizare a mers la birou, unde i s-a facut rau. Era fratele unui foarte cunoscut medic din Targu Jiu și toți cunoscuții spun ca nu au auzit sa se planga de vreo afecțiune cardiaca sau de alta natura. Gorjanul lucra la serviciul de Gospodarire a…