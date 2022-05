Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, merge in Rusia și in Ucraina, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Prima etapa a vizitei va in Rusia, la data de 26 aprilie 2022. Secretarul general al ONU va avea intalniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, precum și cu ministrul de Externe, Serghei…

- de Raghuram G. Rajan CHICAGO. Razboiul este ingrozitor, indiferent cum este purtat. Cu atat mai mult, atacul neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei, cu scenele sale cu civili ucraineni uciși sau alungați din casele lor, trebuie sa fie respins fara indoiala. Pe langa furnizarea Ucrainei cu arme militare,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi ''neonazistii'' ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei și a sustinut ca aceasta se desfasoara ''conform planului'', relateaza agentiile internaționale de presa.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat, luni, cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. Macron a insistat pentru „necesitatea de a ajunge la un acord pentru incetarea focului” in Ucraina. Putin a insistat cu retorica obișnuita despre „denazificarea Ucrainei” și a spus ca printre revendicarile…

- Canal important al Kremlinului, interzis in mai multe țari care au considerat propaganda sa nociva, postul Russia 1 a difuzat duminica seara un interviu in care s-a rostit o intrebare de neimaginat pina acum cateva zile. Momentul dialogului purtat la Russia 1 a fost consemnat de catre agenția rusa TASS.…

- Zelensky a cerut ONU suspendarea dreptului de vot al Rusiei in Consiliul de Securitate al acestei organizatii. El a transmis acest mesaj pe Twitter, dupa o discutie telefonica avuta cu secretarul general al ONU, Antonio Gutteres.In mesajul sau de joi dimineata prin care a anuntat lansarea unei ofensive…

- Zelensky a cerut ONU suspendarea dreptului de vot al Rusiei in Consiliul de Securitate al acestei organizatii. El a transmis acest mesaj pe Twitter, dupa o discutie telefonica avuta cu secretarul general al ONU, Antonio Gutteres.In mesajul sau de joi dimineata prin care a anuntat lansarea unei ofensive…

- ONU a deblocat 20 de milioane de dolari (17,9 milioane de euro) pentru ajutor imediat, a anunțat secretarul general al organizației, Antonio Guterres, citat de Deutsche Welle. Antonio Guterres a declarat ca ONU iși intensifica operațiunile umanitare in Ucraina. Secretarul general al ONU a vorbit cu…