Un aliment este complet interzis de Revelion. Nici nu trebuie să-l ai pe masă! Un aliment este complet interzis de Revelion. Daca va doriți noroc in noul an, acest aliment nu trebuie sa fie prezent pe masa de Revelion. Aduce mare ghinion. Noaptea de revelion este marcata de o serie de tradiții și obiceiuri respectate de-a lungul anilor. Un aliment este complet interzis de Revelion. Nici nu trebuie sa-l ai pe masa! Una dintre ele spune ca in noaptea dintre ani este interzis consumul de carne de pui. Acesta alunga norocul, pentru ca, aceasta pasare este una care scurma si la fel va fi si norocul imprastiat. In schimb, se recomanda ca pe masa de revelion sa fie carne de porc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

