Un aliment de bază s-a scumpit exagerat. Prețul, majorat cu 272 la sută Un aliment de baza s-a scumpit semnificativ in ultima perioada, la fel ca multe alte produse cunoscute și foarte consumate. Fața de anul 2020, prețul acestuia a crescut cu 272%, motiv pentru care s-a decis eliminarea taxei pe vanzare. S-a scumpit un aliment cunoscut Uleiul de masline, un element esențial pentru multe gospodarii, a cunoscut […] The post Un aliment de baza s-a scumpit exagerat. Prețul, majorat cu 272 la suta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul de masline, considerat un aliment de baza, s-a scumpit extrem de mult in ultima perioada. Fața de anul 2020, prețul a crescut cu 272%. Pentru ca cetațenii sa faca fața scumpirilor, s-a decis eliminarea taxei pe vanzare.

- Prețul aurului, pe piețele mondiale, a inregistrat un nivel maxim istoric, in luna mai, pana la 2.348 de doalari pe uncie (o uncie troy este echivalenta cu 31,1034768 grame), potrivit Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Aceasta este a treia creștere consecutiva de preț, cu 2 la suta, calculat luna,…

- Seara trecuta, in localitatea Turnu Magurele, un incident violent a zguduit comunitatea locala. Razvan Vasile, candidat PSD pentru Consiliul Județean Teleorman, aflat pe locul 7 pe lista electorala, a agresat fizic un elev de clasa a 12-a in cadrul unui banchet de majorat. Razvan Vasile, care este și…

- Prețul motorinei a scazut semnificativ in ultima saptamana, dupa cateva scaderi consecutive de preț. In schimb, benzina s-a scumpit. Este pentru prima data in 10 luni cand motorina este mai ieftina ca benzina. Petrom, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața distribuției de carburanți din…

- Mamaia, Costinesti, Vama Veche, Delta Dunarii, precum si statiunile balneo din zona de munte, se afla in topul destinatiilor din Romania spre care romanii se orienteaza pentru minivacanta de Paste.

- Șoferii romani care vor sa-si alimenteze masina cu benzina sau cu motorina trebuie sa stie ca marti, 9 aprilie 2024, preturile la benzina standard si benzina premium sunt in crestere, fata de cele afisate in ziua precedenta. De asemenea, costul motorinei standard și al celei premium a crescut și el.In…

- Gramul de aur s-a scumpit, luni, cu mai mult de doi lei, ajungand la o cotatie-record de 333 de lei si 38 de bani. Fața de prima zi a lunii martie, metalul galben s-a scumpit cu 30 de lei. Mai mult, un gram de aur s-a scumpit intr-o singura luna cu mai mult decat intr-o jumatate de an, potrivit raportarilor…

- Bancile participante la programul Noua Casa au propus o majorare semnificativa a plafonului de creditare, de la 70.000 de euro la 120.000 de euro, pastrand condițiile de avans la 5%, a anunțat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM). Bancile…