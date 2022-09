Un aliat de rang înalt al Kremlinului a murit după ce a căzut pe scări. „O pierdere colosală” Fostul șef al Institutului de Cercetare a Aviației din Rusia, Anatoli Gerașcenko, a murit miercuri dupa ce ar fi cazut pe scari. Acesta nu este primul caz de moarte a unui oficial rus in circumstanțe suspecte, scrie site-ul maghiar Blikk.hu. Universitatea Institutului de Aviație din Moscova (MAI) a anunțat decesul lui Anatoli Gerașcenko, in varsta de 72 de ani, in declarația sa: „ca urmare a unui accident”. O sursa anonima a spus ca oficialul a murit in campus dupa ce a cazut pe scari „de la mare inalțime”. Gerașcenko a fost rectorul institutului pana in 2015, iar la momentul morții sale lucra… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

