Stiri pe aceeasi tema

- Ambrozia constituie o cauza majora a alergiilor, insa un alt „inamic” foarte periculos și-a facut apariția in aerul din Romania, a atras atenția președinta Societații Romane de Alergologie și Imunologie Clinica (SRAIC), prof. dr. Carmen Bunu.

- Presedinta Societatii Romane de Alergologie si Imunologie Clinica (SRAIC), prof. dr. Carmen Bunu, a declarat, miercuri, ca, daca din 2008 pana acum se stia ca principalul aero-alergen in Romania este ambrozia, in acest an a fost depistat un alt agent extrem de periculos,

- Specialiștii atrag atenția asupra efectelor extinse ale polenului de ambrozie, planta care incepe sa puna stapanire pe o mare parte din Europa. Acest fenomen este și o consecința a modificarilor climatice. Potrivit președintelui Societații Romane de Alergologie și Imunologie Clinica, prof. univ. dr.…

- Vremea face ravagii in Romania de cateva zile, deși ne mai despart doar doua zile de luna iunie. Ploile au pus stapanire pe mai multe zone și au provocat mare haos in unele regiuni. Grindina și vijelia și-au pus serios amprenta asupra unor localitați, unde mai multe gopsodarii au fost distruse. Vremea…

- In țara noastra, o persoana din patru sufera de o forma de alergie și un copil din trei are rinita alergica, subliniaza Societatea Romana de Alergologie și Imunologie Clinica, soluția fiind imunoterapia cu alergen (AIT), singura terapie care modifica evoluția bolii alergice. Alergii, aprilie-octombrie …

- Iarna și-a intrat in drepturi in multe zone din Romania! Sunt județe unde și la aceasta ora ninge puternic și vantul bate cu putere. Circulatia feroviara a fost oprita dupa ce copacii au rupt liniile de tensiune, iar pe mai multe drumuri din țara se circula greu.

- In plin sezon al alergiilor de primavara, Societatea Romana de Alergologie și Imunologie Clinica (SRAIC) aduce in discuție importanța accesului la tratamente cu un grad ridicat de eficiența deoarece povara generata de bolile alergice la nivel mondial a crescut in ultimele decenii din cauza factorilor…

- Vantul puternic face victime in Romania. O femeie a fost ranita grav dupa ce un cort de campanie al formațiunii AUR a fost spulberat de rafale de vant, in județul Suceava. In județul Suceava, la Gura Humorului, un cort al formațiunii AUR a fost spulberat de vant astazi. Scheletul metalic al cortului…