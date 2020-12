Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 8 decembrie, se implinesc 40 de ani de la moartea muzicianului britanic John Lennon, fost component al trupei Beatles.La data de 8 decembrie 1980, John Lennon a fost impuscat mortal in fata casei sale din New York, de catre Mark David Chapman, un fan cu probleme psihice.Artistul a militat pentru…

- Moartea lui John Lennon a marcat sfarșitul celui mai mare fenomen din istoria culturii muzicale, trupa The Beatles. Cu cateva ore inainte de a muri, insuși asasinul sau, Mark Chapman, ia cerut artistului sa ii semneze o copi a albumului „Double Fantasy”.

- Discul Double Fantasy a lui John Lennon și a lui Yoko Ono pe care fostul Beatles l-a semnat pentru ucigașul sau, Mark David Chapman, va fi scos la licitație, potrivit ultimateclassicrock.com. Chapman i-a cerut lui Lennon sa ii semneze o copie a „Double Fantasy”, album inregistrat cu Yoko Ono, in fata…

- Discul pe care muzicianul John Lennon l-a semnat pentru Mark Chapman cu cateva ore inainte ca acesta sa il asasineze va fi scos la licitatie luni, potrivit NME, anunța news.ro. Chapman i-a cerut lui Lennon sa ii semneze o copie a „Double Fantasy”, album inregistrat cu Yoko Ono, in fata cladirii…

- Pentru a sarbatori ziua in care legendarul John Lennon ar fi implinit varsta de 80 de ani, cladirea Empire State din New York a fost iluminata joi in culoarea albastra si decorata cu un semn al pacii alb care se rotea in varful sau, amintind de misiunea umanitara a fostului membru al trupei The Beatles,…

- Asasinul lui John Lennon, Mark David Chapman, care l-a impușcat pe legendarul ‘Beatles’ in urma cu 40 de ani, in New York, și-a cerut iertare de la Yoko Ono, vaduva muzicianului. Pe 8 decembrie 1980, la intrarea in cladirea The Dakota din New York in care locuia cuplul, David Chapman l-a impuscat de…

- Mark Chapman (65 de ani), omul care l-a ucis pe fostul component al trupei The Beatles, John Lennon, in decembrie 1980, și-a cerut scuze dupa patru decenii fața de vaduva acestuia, Yoko Ono, a relatat BBC.Pe 8 decembrie 1980, Mark Chapman, declarat fan al lui John Lennon, l-a omorat pe fostul star britanic…

- „Show me the Monet”, tablou semnat de Banksy, omagiu adus pictorului impresionist, va fi vandut la galeria Sotheby’s din Londra si este estimat la 3 - 5 milioane de lire sterline, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Pictura a fost realizata in 2005 si este inspirata de faimosul tablou cu…