- CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Blogherița Maria Ciorici, cea care pana acum și-a surprins urmaritorii cu poezii, se pare ca a decis sa treaca la alta etapa. Mai nou, influencerul a lansat piesa "Spune, mama". In mai puțin de 24 de ore, videoclipul a acumulat peste 137 de mii de vizualizari și sute…

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au impreuna doi baieți și o relația așa cum și-au dorit. Invitat la podcastul „Aproximativ discutii, cu Gojira, artistul a facut declarații neașteptate. Alex Velea a declarant ca este nemultumit de faptul ca melodiile…

- Angelika Vee revine in atenția fanilor cu o piesa superba de dragoste "Don't Say That You Don't Feel It" și un videoclip emoționant, filmat in America. In imaginile video, Angelika poarta o rochie lunga, vaporoasa, care se potrivește perfect cu vibe-ul romantic și rafinat al piesei. Artista recunoaste…

- S-a lasat așteptat, dar Dani Mocanu, cel care s-a retras o perioada din lumina reflectoarelor, acum a revenit. Ce este drept, cantarețul prezinta un alt stil de muzica, insa, chiar și așa, prima sa piesa creștina tot a ajuns in trending. Iata pe ce loc se afla melodia manelistului.

- Simion Caragia a lansat recent prima piesa proprie care poarta numele de Parfum de iubire. Orchestrația și producția piesei ii aparține lui Seian Scorobete, textul a fost scris de Alisa Roteliuc, premixul a fost realizat la DSPro, iar de producția adiționala, mix și master s-a ocupat George Hora la…

- A plecat la o varsta frageda din Romania dupa ce și-a descoperit pasiunea pentru ingineria software, iar acum este poreclit “tanarul milionar roman care a cucerit Silicon Valley”. Sebastian Dobrincu are 22 de ani, este cunoscut ca antreprenor și mai nou, este muzician. A lansat o piesa nou-nouța alaturi…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Cei doi spun ca piesa deschide calea catre noi colaborari, avand in vedere ca totul merge foarte bine: „Mai urmeaza și alte piese,…

- Mirela Vaida, indragita prezentatoare a emisiunii „Acces Direct” de la Antena, și-a bucurat fanii din plin atunci cand a anunțat faptul ca a lansat o super piesa in colaborare cu Formația Basarabia! Cum suna melodia „Bate toba marunțel” și ce voce impresionanta are vedeta?