- Cele mai reprezentative cladiri din Minneapolis au fost iluminate in tente purpurii. Gestul a fost un omagiu adus vedetei americane Prince. Culoarea amintește de cea mai cunoscuta piesa compusa și lansata de Prince, 'Purple Rain'.

- Politia americana a dat publicitatii o filmare facuta in casa lui Prince, in ziua in care acesta acesta a murit. Artistula fost gasit fara suflare in locuinta sa din Minneapolis, in urma cu doi ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, un analgezic extrem de puternic.

- Inregistrari video si fotografii realizate de politia americana in locuinta lui Prince din Minneapolis, dupa ce acesta a fost descoperit decedat, pe 21 aprilie 2016, au fost facute publice, dupa ce procuratura a anuntat ca nicio persoana nu va fi pusa sub acuzare pentru moartea acestuia.

- Justitia americana a anuntat joi ca nu vor fi urmariri penale ca urmare a anchetei asupra circumstantelor mortii lui Prince, in afara de a stabili cum si-a procurat analgezicele care i-au provocat moartea, scrie AFP.Cantaretul a murit la varsta de 57 de ani pe 21 aprilie 2016, victima unei…

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat", potrivit public.fr.

- Un fost colaborator al cantaretului Prince vinde partea sa de drepturi pentru melodia „Soft and Wet”, pe care o detine alaturi de reprezentantii artistului, la pretul de 490.000 de dolari, scrie nme.com

