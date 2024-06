Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 iunie 2024, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- La data de 13 iunie 2024, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din Aiud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza…

- La data de 6 iunie 2024, in jurul orei 12.30, un barbat de 57 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in intersecția cu sens giratoriu a strazilor Alexandru Ioan Cuza și Mureșului din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din Alba Iulia. In…

- La data de 5 iunie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din municipiul Aiud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de inșelaciune. In sarcina acestuia s-a reținut…

- La data de 3 iunie 2024, in jurul orei 16.00, un barbat de 50 de ani, din Saliștea, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism in zona intersecției șoselei de centura a municipiului Alba Iulia cu strada Regimentul V Vanatori, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care era condusa de un barbat…

- Un barbat de 56 de ani, din Gorj, a fost reținut miercuri pentru savarșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, in ziua de 18.05.2024, suspectul E. V. a agresat-o fizic pe mama sa, in varsta de 81 de ani, in locuința acesteia din comuna…

- La data de 21 aprilie 2024, in jurul orei 07.00, o femeie de 42 de ani, din comuna Saliștea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Moților, din Alba Iulia, in zona intersecției cu B-dul Republicii, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din…

- La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 07.40, pe Drumul National 1, la km 389, in afara localitații Santimbru, un barbat de 40 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului,…