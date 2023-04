Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 martie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 39 de ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina barbatului s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 25 martie, in timp…

- La data de 8 martie a.c., in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat de 52 de ani, din Budacu de Sus, cercetat pentru comiterea infractiunilor de violare de domiciliu si lovire sau alte violente.…

- La data de 20 februarie 2023, in jurul orei 13,30, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu victime omenești, pe DJ106K, pe raza localitații Daia Romana. Din primele cercetari a rezultat ca o tanara de 16 ani, din Sebeș, in timp ce conducea…

- Un barbat din Alba Iulia a fost reținut pentru inșelaciune. Ar fi incasat importante sume de bani, de la mai mulți cetațeni din țara, pentru organizarea unei excursii la Vatican insa nu și-a onorat promisiunea și nici nu a restituit banii. La data de 15 februarie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare…

- La data de 31 ianuarie 2023, in jurul orei 10,45, un barbat de 68 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in sensul giratoriu de pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un camion condus de un barbat de 53 de ani, din comuna Galda de Jos, județul Alba.…

- Joi, 26 ianuarie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 24 de ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și amenințare. Se pare ca, in seara zilei de 26 ianuarie, tanarul…

- La data de 23 ianuarie 2023, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 20 de ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. In sarcina tanarului s-a reținut…

- La data de 21 ianuarie 2023, in jurul orei 20,00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus, pe B-dul Horea din municipiu, de un tanar de 26 de ani, din Turceni, județul Gorj.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…