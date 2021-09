Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea agent al serviciilor de informatii ruse a fost inculpat in ancheta referitoare la otravirea in 2018 a fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a comunicat marti politia britanica, potrivit AFP. Serghei Fedotov, cunoscut si sub numele de Denis Sergheev, a…

- Sase barbati cu varste cuprinse intre 24 si 49 de ani - un britanic si cinci nicaraguani - au fost arestati in aceasta operatiune, potrivit The Guardian .In momentul arestarii lor, ei se aflau la circa 130 de kilometri de coasta, la bordul unui iaht de lux sub pavilion jamaican si care provenea din…

- Sase persoane au fost ucise joi seara intr-un incident armat petrecut in orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept ‘socant’, transmite Reuters. Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit din cauza ranilor prin impuscare la locul incidentului,…

- O femeie din Marea Britanie a murit la cateva minute dupa ce a ieșit prima oara din casa dupa 9 luni, lovita de un camion, relateaza ediția online a cotidianului britanic Mirror.Sarah Lewis, in varsta de 62 de ani, era preocupata sa-și scoata masca din geanta cand a traversat strada in fața casei, fara…

- Anchetatorii de la DIICOT și polițiștii care au lucrat la investigația care vizeaza gruparea de contrabanda cu țigari la nivel internațional, cu sediul la Arad și coordonata de Cosmin Mladin, au reușit, in baza mandatelor de supraveghere tehnica, sa inregistreze mai multe discuții purtate de cei implicați,…

- Membrii familiei regale britanice se bucura de anumite privilegii, considerate, probabil, ciudate. Spre exemplu, nimeni in afara de familia regala nu poate sa manance lebede in Marea Britanie. De ce nu are nevoie Regina Elisabeta de pașaport Aceste pasari au devenit proprietatea monarhiei britanice…