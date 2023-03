Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul Chinei va vota in urmatoarele zile un plan de reforma a institutiilor din subordinea guvernului si se va pronunta asupra componentei cabinetului in urmatorii cinci ani, inclusiv a noului prim-ministru, potrivit agendei anuntate sambata, relateaza Reuters.

Comitetul Olimpic Ceh nu este de acord cu revenirea sportivilor din Rusia si Belarus in competitiile internationale in contextul in care razboiul din Ucraina continua, a declarat vineri Jan Lipavski, ministrul de Externe al Cehiei, potrivit Reuters.

Ingrijitorii de la o gradina zoologica britanica au observat prima iesire din marsupiu a unui pui dintr-o specie rara de cangur arboricol, inclusa in programe de cercetare ce au scopul de a contribui la supravietuirea acestei specii in natura, informeaza AFP.

Generalul in retragere Petr Pavel avea un avans de 15 puncte procentuale fata de fostul premier miliardar Andrej Babis, inaintea celui de-al doilea tur al scrutinului prezidential din Cehia, prevazut pentru 27-28 ianuarie, arata un sondaj prezentat sambata de televiziunea publica, relateaza Reuters,

Sectiile de votare din Cehia s-au deschis vineri la ora locala 14:00 (13:00 GMT) si se vor inchide sambata la aceeasi ora in cadrul alegerilor prezidentiale care vor desemna succesorul lui Milos Zeman, transmit Reuters si DPA, relateaza Agerpres.

Veterinarii din Cehia vor eutanasia toate cele 750.000 de gaini de la o ferma din centrul tarii, unde se inregistreaza cel mai mare focar de gripa aviara de pana acum, transmite Reuters.

Veterinarii din Cehia au inceput operatiunile de eutanasiere a 220.000 de gaini la o ferma din vestul tarii, unde saptamana trecuta a fost detectata gripa aviara, acesta fiind cel mai mare focar de pana acum, transmite Reuters, citat de Agerpres.