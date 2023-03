Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru, Andreea, Maria sau David sunt cateva nume posibile pe care copiii din Galati le-au propus pentru cel mai tanar membru al gradinii zoologice, puiul de cangur nascut in ianuarie. De cateva zile a inceput sa-si faca aparitia din marsupiul mamei si este foarte curios.

- Administrația Gradinii Zoologice din Capitala este acuzata ca a creat o ferma ilegala de iepuri și capre pe teritoriu, iar animalele erau intreținute din bani publici. De asemenea, responsabilii și-ar fi platit ilegal diverse prestații, transmite realitatea. Conducerea primariei a acuzat conducerea…

- Mai multe state din UE vor sa impuna masuri mult mai dure economiei rusești pentru ca Putin sa nu mai aiba la dispoziție miliarde de dolari pentru a pompa in armata. Douasprezece tari cer Uniunii Europene sa impiedice prin instrumente comerciale ocolirea sanctiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei,…

- Gradina zoologica din Praga a anuntat nasterea unui pui de pangolin chinezesc, specie periclitata. Puiul se simte bine la o zi dupa nastere, a precizat vineri un purtator de cuvant al gradinii zoologice, potrivit DPA.

- Ingrijitorii de la o gradina zoologica britanica au observat prima iesire din marsupiu a unui pui dintr-o specie rara de cangur arboricol, inclusa in programe de cercetare ce au scopul de a contribui la supravietuirea acestei specii in natura, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gradina zoologica din Chester, Marea Britanie, a anunțat nașterea celui mai rar cimpanzeu din lume. Acesta face parte dintr-o specie aflata in pericol de dispariție care mai are puține exemplare in sabaticie.

